В Перми крупная УК заявила о самоликвидации. Жители готовятся к «атаке клонов»

19:34 22 декабря 2017 0

В пермское ЖКХ возвращаются «клоны» Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми разгорается конфликт вокруг крупной управляющей компании, которая обслуживает более сотни домов, но вступила в процесс ликвидации. При этом, как стало известно «URA.RU», еще в прошлом году был создан «клон» этой УК.

В редакцию агентства обратились жители Перми, до которых дошла информация, что их управляющая компания «ТехКомфорт» (одна из крупнейших в городе, обслуживает 119 многоквартирных домов) начала процесс самоликвидации. Кому перейдут дома, кто будет расплачиваться по долгам за воду и тепло — непонятно. Главное опасение жителей заключается в том, что их незаконными путями переведут в компанию-«клон» с тем же названием.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), УК «ТехКомфорт» (она была создана в 2013 году) 15 ноября действительно приняла решение о ликвидации предприятия. Причем учредитель у компании всего один — Наталья Камаева, которая ранее участвовала в создании еще ряда УК.

В то же время в ЕГРЮЛ имеется запись о компании с абсолютно аналогичным названием. Создана она была в феврале прошлого года и зарегистрирована по тому же адресу — улица Лебедева, 29. Тот же и гендиректор — Анатолий Пешков. Но учредитель другой — некто Елена Белова, за которой числятся еще несколько ООО.

Получить комментарий руководства «ТехКомфорта» не удалось. В приемной гендиректора сообщили, что Анатолий Пешков сам свяжется с корреспондентом «URA.RU». Однако этого не произошло.

Известно, что у «старой» УК «ТехКомфорт» накопились значительные долги перед ресурсоснабжающими организациями. Директор по связям с общественностью «Новогор-Прикамье» Николай Иванов сообщил, что сумма задолженности за воду составляет порядка 26 млн рублей. А пресс-служба «Пермской сетевой компании» (ПСК) еще в мае информировала, что долг «ТехКомфорта» за тепло — 184 млн рублей. Актуальные данные пока получить не удалось.

В инспекции государственного жилищного надзора Пермского края «URA.RU» сообщили, что ситуация вокруг УК «ТехКомфорт» уже находится на контроле, в том числе и прокуратуры. Решение о переводе дома к новой УК могут принять только владельцы жилья. На сегодняшний день в инспекцию не поступало информации о переходе домов от «ТехКомфорта» к другим УК.

«ТехКомфорт» довольно известная в Перми УК. В марте прошлого года СМИ сообщали, что полиция возбудила в отношении ее руководителей уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере — компания не перечислила деньги за тепло и таким образом нанесла ущерб ПСК. А в период 2011—2014 годов в Перми уже действовала УК с тем же названием, но фактически — другое юридическое лицо, которое затем ушло в процедуру банкротства. Именно поэтому жители опасаются очередного «клонирования» компании.

Ситуация вокруг «ТехКомфорта» — не первый конфликт на рынке ЖКХ в этом году. Так, из-за острого конфликта соучредителей фактически была парализована деятельность другой крупной УК — «Центр». Обе компании пользуются услугами расчетного центра «Сфера».