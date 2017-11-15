17:37 15 ноября 2017 0

Пермяки окончательно запутались в конфликтах тепловиков Вексельберга и управляющих компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские энергетики, которые вступили в конфликт с управляющими компаниями, чтобы самостоятельно собирать деньги с пермяков, изменили свое решение. Как стало известно «URA.RU», в городе возникли волнения из-за непонимания — кому должны платить жители и чьи квитанции законы.

Несколько жителей Перми сообщили агентству, что в их домах была распространена неожиданная информация: «Пермская сетевая компания» (ПСК, дочернее предприятие «Т Плюс» Виктора Вексельберга, основной поставщик тепла в городе) сначала приняла решение самостоятельно принимать деньги за теплоэнергию, но затем внезапно передумала. Соответствующее письмо получили, в частности, управляющие компании «Моторостроитель» (45 домов) и «Закамская» (почти 100 домов). Теперь пермяки не знают, кому все-таки они должны платить за отопление и подогрев воды и кто должен выставлять счета.

Конфликт между ПСК и четырьмя крупными управляющими компаниями («Моторостроитель», «Закамская», «Гарант», «Жилсервис») обострился в конце июня, когда «ЭнергосбыТ Плюс» (тоже входит в структуру Т Плюс) принял решение в одностороннем порядке разорвать договоры с УК. Причина — задолженность за тепло. ПСК приняла решение самостоятельно выставлять счета и принимать оплату от жителей — перевести население на так называемые «прямые платежи». Через жилищную инспекцию были разосланы письма с информацией, что УК больше не имеют права собирать деньги за тепло. В этом же уведомлении мэрию просили «провести разъяснительную работу» с представителями советов многоквартирных домов.

Названные компании, однако, решили оспорить действия энергетиков, поскольку убеждены, что изменить порядок оплаты могут только собственники дома на общем собрании. Такие мероприятия УК регулярно проводят и по своей инициативе — жителей переводят на прямые платежи, но только с их согласия. Были также факты, когда собственники на собраниях голосовали против.

В пресс-службе ПСК «URA.RU» пояснили, что дома, которые обслуживают «Жилсервис» и «Гарант», перешли на прямые платежи. А вот в случае с «Закамской» и «Моторостроителем» переговоры продолжаются — поэтому и возникло вышеупомянутое письмо. При этом энергетики отмечают, что на прямые платежи уже переведены больше половины пермяков: «В настоящее время из 500 тысяч лицевых счетов, за теплоснабжение держателей которых отвечают предприятия „Т Плюс“ в Прикамье, в систему прямых платежей включена 331 тысяча (66,2%)».

Генеральный директор УК «Моторостроитель» Анна Хаджиева, впрочем, полагает, что энергетики изначально были неправы и действовали незаконно, поэтому и были вынуждены отменить свое решение. «Поток денежных средств попытались незаконно перенаправить в свой карман, минуя мнение собственников. Вероятно, это было сделано с целью лишить жителей возможности через УК контролировать правильность начислений за коммунальную услугу. Но на сегодняшний день только собственники могут принять решение об оплате коммунального ресурса напрямую в ресурсоснабжающую организацию».

Собеседница отметила, что ранее получила от администрации города ответ на обращение. В мэрии сообщили, что не обладают полномочиями по урегулированию конфликтов УК и энергетиков, но отметили, что по Жилищному кодексу РФ решение о переходе на прямые платежи должно быть принято на общем собрании собственников.

Анна Хаджиева добавила, что при переходе на прямые платежи для контроля энергетиков и начислений было бы разумно привлекать УК (у них есть большой опыт) — в рамках действующего обслуживания, либо в качестве дополнительного подряда.

Источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что конфликт ПСК и УК вызвал значительный негатив жителей, поэтому энергетики и приняли решение отступить, чтобы не провоцировать социальные волнения в преддверии выборов президента.

Примечательно, что сейчас в Госдуме идет обсуждение проекта закона об обязательном введении прямых договоров — жители будут платить напрямую ресурсоснабжающим организациям. Однако правила такого перехода пока не определены.

Историю с введением прямых платежей необходимо перевести в правовое русло — отмечает юрист Фонда содействия ТСЖ, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислав Шестаков: «Нужно четко определить основания для прямых платежей и договоров. И ресурсоснабжающая организация тогда должна нести ответственность за качество услуги — вплоть до крана в квартире. Сегодня ситуация зачастую такова, что энергетики вводят прямые платежи, но все проблемы перекладывают на управляющие компании».

Эксперт добавил, что возмущение УК, с которыми в июне расторгли договоры, вполне логично, ведь в законе четко сказано, что основанием для перехода на прямые платежи является именно решение общего собрания собственников.