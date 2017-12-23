Министр труда рассказал, как победить бедность в России

Преодолеть бедность в России позволят увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ряд других социально-экономических и демографических мер. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Он подчеркнул, что уровень бедности будет зависеть от того, как «сработают» принятые меры, передает РИА «Новости». Министр рассчитывает, что повышение МРОТ в два раза серьезно снизит число тех, кто «находится ниже черты по прожиточному минимуму».
«Зарплаты продолжаем повышать… кроме этого, еще будут введены пособия по критериям нуждаемости демографические», — анонсировал Топилин, добавив, что это позволит решить проблему «определенным образом».
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заявила, что россиянам только кажется, что цены в России растут. При этом опрошенные «URA.RU» экономисты и социологи утверждают, что жители страны ощущают рост цен значительно острее, чем думает глава ЦБ РФ.