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24 декабря 2017
23 декабря 2017
22:28  23 декабря 2017 6

Министр труда рассказал, как победить бедность в России

Международный инвестиционный форум
Топилин рассказал о мерах, которые должны помочьФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Преодолеть бедность в России позволят увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ряд других социально-экономических и демографических мер. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Он подчеркнул, что уровень бедности будет зависеть от того, как «сработают» принятые меры, передает РИА «Новости». Министр рассчитывает, что повышение МРОТ в два раза серьезно снизит число тех, кто «находится ниже черты по прожиточному минимуму».

«Зарплаты продолжаем повышать… кроме этого, еще будут введены пособия по критериям нуждаемости демографические», — анонсировал Топилин, добавив, что это позволит решить проблему «определенным образом».

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, заявила, что россиянам только кажется, что цены в России растут. При этом опрошенные «URA.RU» экономисты и социологи утверждают, что жители страны ощущают рост цен значительно острее, чем думает глава ЦБ РФ.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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