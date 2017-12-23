16:19 23 декабря 2017 0

Экономисты не согласились с главой Центробанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне ощущают рост цен в стране значительно острее, чем думает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, заявили «URA.RU» экономисты и социологи. По их словам, при анализе инфляции следует учитывать разность в доходах населения.

По мнению главы Центробанка, которым она поделилась накануне, россиянам только кажется, что цены в России растут. По словам Набиуллиной, у жителей страны возникает ощущение роста цен из-за ожиданий высокой инфляции. Большинство россиян замечает рост цен лучше, чем их снижение, отметила глава регулятора.

Научный Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с «URA.RU» раскритиковал выводы Набиуллиной: «Ее слова только характеризуют ее отношение к людям, которое она не стесняется показать». Делягин объяснил, что официальные данные по инфляции всегда ниже того роста цен, которые ощущают люди в повседневной жизни.

«Это связано с тем, как Росстат анализирует стоимость товаров. При расчете инфляции они учитывают динамику цен в том числе на ту продукцию, которые люди покупают крайне редко, например, мебель и автомобили. А цены на них растут значительно медленнее, — сказал собеседник агентства. — По данным социологов, в 2013 году россияне ощутили инфляцию в 26%, а официальная была 12,9%. В 2017 году аналогичное исследование показало разницу почти в три раза — 8,8% против официальных 2,5%».

Не согласен с оценками Набиуллиной и экономист Никита Кричевский, отметивший в беседе с нашим агентством, что Набиуллина пытается выдать желаемое за действительное.

«Когда человек пойдет в магазин, то увидит другую картину. В стране растут цены на ЖКХ и на продовольствие. При этом за год общемировые цены на продукты упали на 5%, а если брать по отношению к рублю — на 8%. В России же инфляция есть, несмотря на снижение потребительского спроса. Как это может быть?» — задается вопросом экономист.

Ведущий эксперт института социологии РАН, социолог Леонтий Бызов особо подчеркнул, что бедные слои населения ощущают инфляцию гораздо острее, чем богатые. Рост цен на продукты в первую очередь бьет по людям с низкими доходами, уверен эксперт.

«Людей, которым хватает денег только на самое необходимое, становится все больше. До кризиса их насчитывалось 12%-13%, а сейчас — 25% и даже 30%, по некоторым подсчетам, — отметил Бызов. — Произошло усиление социального неравенства. Реальный уровень инфляции выше для низкодоходных групп населения и продолжает расти».