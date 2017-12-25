Начался суд по долгу в 20 млн «Малина-ТВ» перед уральским политтехнологом

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о двадцатимиллионном долге интернет-телевидения «Малина», проданном «Четвертым каналом» политтехнологу Платону Маматову. Три года назад он одолжил деньги на развитие телеканала его создательницам Ольге Чебыкиной и Екатерине Дегай. Срок возврата миновал, однако женщины средства не возвращают. Теперь политтехнолог пытается вернуть деньги принудительно.
Также в суде было заявлено ходатайство о привлечении в качестве третьего лица экс-директора «Малины» Екатерины Дегай. Займы, настаивает политтехнолог, тратились в первую очередь в ее личных интересах. Это ходатайство суд удовлетворил. «Позиция должниц оказалась именно такой, как я и ожидал. Они называют инвестициями займы, которые выдавались на развитие „Малины“ и потом исчезли в никуда. И полагают, будто переименование позволит им не возвращать долги. Мне кажется, такой подход не принесет девушкам желаемого результата», — заявил владелец долгов «Малины» Платон Маматов.
Напомним, что кредитор намерен добиться признания долгов «Малины», после чего обанкротить её и привлечь к субсидиарной ответственности создателей СМИ — Ольгу Чебыкину и Екатерину Дегай. Следующее заседание по делу состоится 26 января в Арбитражном суде Свердловской области.
По словам Маматова, «Малина» брала у него в долг в общей сложности семнадцать раз. Политтехнолог решил объединить все случаи с невозвращением займов в один судебный процесс. Ранее «URA.RU» сообщало, что согласно данным аудита Чебыкина и Дегай тратили деньги не по назначению. В частности, часть средств ушла бизнесмену Ярославу Савину, который является гражданским мужем Чебыкиной, а еще часть — на личные нужды владелиц канала. Женщины пытались отклонить иск, заявив, что 20,5 млн рублей были не займом, а инвестицией «Четвертого канала» в дочернюю структуру. Однако представитель «Четверки» опроверг их слова, уточнив, что «Малина» была самостоятельным коммерческим проектом.