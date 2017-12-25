18:40 25 декабря 2017 5

Антон Силуанов пообещал сделать богаче бюджетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зарплаты бюджетников увеличат с января 2018 года в среднем на 23% в соответствии с «майскими указами» президента. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на телеканале «Россия 24».

«В следующем году мы в полном объеме выполняем те решения, которые были заложены в указах президента от мая 2012 года. С января 2018 года будут обеспечены заработные платы работников бюджетной сферы в соответствии с теми задачами, которые поставил президент», — цитирует министра газета «Ведомости». В соответствии с «майскими указами» 2012 года средние зарплаты учителей, врачей и соцработников должны были сразу вырасти до среднего показателя по региону, а у некоторых — даже превысить его вдвое к 2018 году.

Также Силуанов заявил, что реальная зарплата в России в 2018 году вырастет более чем на 4%. Вместе с тем, по мнению чиновника, в стране необходимо сократить число людей, получающих поддержку от государства для более справедливого распределения ресурсов.