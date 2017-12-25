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26 декабря 2017
25 декабря 2017
19:21  25 декабря 2017 0

Школьник из Прикамья выступит в новогоднем шоу НТВ

Кирилл Есин споет под Новый год вместе с Тимуром РодригесомФото с личной страницы Кирилла Есина во «ВКонтакте»

10-летний школьник Кирилл Есин из Губахи споет с Тимуром Родригесом. Выступление можно будет увидеть в новогоднем шоу канала «НТВ».

Съемки праздничной программы проходили в течении пяти дней в конце ноября. Кирилл был там вместе с бабушкой. В праздничном шоу снялись 16 участников вокального конкурса «Ты супер!», который стартовал год назад на НТВ, члены жюри конкурса и звезды эстрады. Ребята пели вместе с Сергеем Лазаревым, Ани Лорак, Светланой Лободой. 10-летний школьник из Прикамья Кирилл Есин спел песню «За тобой» с Тимуром Родригесом.

«Ребята много репетировали и выступили очень хорошо — гордость берет. Кирилл спел с Родригесом и принял участие в общем номере, где пели члены жюри конкурса „Ты супер!“ Виктор Дробыш, Маргарита Суханкина, Стас Пьеха. На съемках все отрабатывалось до мелочей», — цитирует бабушку Кирилла Лидию Губину 59.ru.

Кирилл Есин уже успел спеть вместе с Верой Брежневой
Фото с личной страницы Кирилла Есина во «ВКонтакте»

В Москве Кирилл побывал в качестве зрителя вместе с остальными участниками вокального конкурса еще и на съемках танцевального шоу «Ты супер!». Бабушка Кирилла рассказала, что им пообещали встречу и в следующем году либо на продолжении танцевального проекта, либо на репетиции мюзикла «Республика ШКИД».

В соцсетях Кирилла поздравляют и желают успехов: «Кирюха, чем будешь удивлять? Ты лучший!.. С наступающим новым годом тебя и твою бабушку! Ты самый лучший, ты просто супер-ребенок». Многие пообещали обязательно посмотреть шоу.

Кирилл полгода назад принял участие в конкурсе «Ты супер!» для талантливых детей, оставшихся без родителей. Он с шести лет живет с бабушкой, дедом и сестрой. Мама родительских прав лишена. Всего в конкурсе приняли участие 92 ребенка из России и стран СНГ. Мальчик дошел до финала конкурса и на большом концерте в Кремлевском дворце спел дуэтом с Верой Брежневой.

Ольга Дудорова
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