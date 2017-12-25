Челябинский политик поспорил с Гузеевой на шоу «Давай поженимся». ФОТО

19:27 25 декабря 2017 1

Гузеева не согласилась со взглядами уральского политика (фото со спектакля «Клара, деньги и любовь» в Санкт-Петербурге) Фото: Елена Пальм/ТАСС

Бывший член челябинской областной избирательной комиссии Александр Лебедев снялся в новом выпуске шоу «Давай поженимся» на «Первом канале». Он был одним из трех претендентов на руку главной героини, сообщил уралец корреспонденту «URA.RU».

«Меня много раз приглашали на шоу. Но то у меня были отношения с девушкой, то мешала работа. Нелегко было отвечать на вопросы про проживание в детдоме, про маму. Была яркая дискуссия с [ведущей] Ларисой Гузеевой по моему поведению. Она считает, что девушке не нужно знать прошлое молодого человека. Она чуть с мужем не рассталась, потому что он хотел знать ее прошлое. Я был другого мнения. Не знаю, оставят это в итоговом выпуске или вырежут. Все-таки съемки длились 1,5 часа, а в эфир выдают меньше часа», — сказал Лебедев.

В группе поддержки челябинца были бывший председатель профкома ЧелГУ Вячеслав Гильгенберг и владелец московского магазина Никита Нагибин. «Друзья участвовали в сюрпризе, который мы устраивали невесте. Не могу сказать, что это был за номер и чем закончилось шоу. Все увидите в эфире в январе», — продолжил «жених».

Александра Лебедева (в центре) поддерживали друзья Вячеслав Гильгенберг (слева) и Никита Нагибин Фото: Facebook Александра Лебедева

Соперниками Александра Лебедева была молодые люди из Санкт-Петербурга и Чебоксар. Они боролись за сердце девушки, которая переехала из Иркутской области в Санкт-Петербург.

Шоу «Давай поженимся» выходит на «Первом канале» с 2008 года. В каждом выпуске одному жениху или невесте предлагается сделать выбор из трех претендентов на его или ее руку и сердце. Герой программы поочередно встречается с кандидатами. Те с помощью друзей или родственников демонстрируют свои таланты и устраивают сюрпризы.

Александр Лебедев был депутатом Троицкого райсобрания, затем помощником депутата Госдумы, полгода был членом челябинского облизбиркома. А с лета прошлого года работал в Российском фонде свободных выборов.