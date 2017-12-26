ГАЗ: водитель въехавшего в подземный переход в Москве автобуса не пытался тормозить

01:33 26 декабря 2017 0

Компания ГАЗ озвучила предварительный анализ ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты «Группы ГАЗ» провели предварительный анализ деталей аварии с участием пассажирского автобуса у метро «Славянский бульвар» в Москве. По предположению специалистов, водитель мог даже не задействовать тормоза.

«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — приводит RT заключение работников компании, которые также отметили, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и он сильно отклонился от маршрута следования.

25 декабря пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход метро. Четыре человека погибли, еще около одиннадцати получили различные травмы, пишет «Национальная служба новостей». Сам водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов.