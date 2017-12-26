{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,20
Динамика за 2 недели
Евро 69,09
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
25 декабря 2017
01:33  26 декабря 2017 0

ГАЗ: водитель въехавшего в подземный переход в Москве автобуса не пытался тормозить

Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя
Компания ГАЗ озвучила предварительный анализ ДТПФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты «Группы ГАЗ» провели предварительный анализ деталей аварии с участием пассажирского автобуса у метро «Славянский бульвар» в Москве. По предположению специалистов, водитель мог даже не задействовать тормоза.

«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — приводит RT заключение работников компании, которые также отметили, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и он сильно отклонился от маршрута следования.

Новость по теме
Автомобилисты уверены, что автобусы-убийцы ездят по всей стране

25 декабря пассажирский автобус на скорости влетел в подземный переход метро. Четыре человека погибли, еще около одиннадцати получили различные травмы, пишет «Национальная служба новостей». Сам водитель позже рассказал, что автобус сам начал движение, а он не смог его остановить из-за неисправности тормозов.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров