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26 декабря 2017
25 декабря 2017
20:09  25 декабря 2017 6

После ЧП в Москве автомобилисты уверены, что автобусы-убийцы ездят по всей стране

Страшное ДТП в Москве унесло жизни сразу пяти человекФото: паблик типичное Одинцово Вконтакте

После страшного ДТП в районе станции метро «Славянский бульвар» власти должны организовать проверку автобусного парка во всей стране. Опрошенные «URA.RU» эксперты не исключают, что неисправные автобусы-убийцы ездят по улицам многих российских городов.

В понедельник, 25 декабря, пять человек погибли, не менее девяти пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в районе станции метро «Славянский бульвар». Автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте. По официальным данным департамента здравоохранения Москвы один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Как следует из видеоролика, появившегося в Сети, пешеходы поднимались по лестнице перехода, когда в них на полном ходу влетел автобус. По словам очевидцев, автобус заехал в переход, его остановил лишь потолок.

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Соцсети

Между тем в правоохранительных органах полностью исключают версию террористического акта и умышленного наезда. Сейчас полиция рассматривает две основные версии аварии. Согласно одной, водитель не справился с управлением в условиях снегопада и плохой видимости. Также рассматривается версия технической неисправности.

В настоящее время водитель задержан. Как передает паблик Mash, водитель рассказал следователям, что, когда снялся ручника, автобус поехал. «Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше», — рассказал мужчина.

Уже установлено, что автобус ЛиАЗ принадлежит Одинцовской транспортной компании — филиалу подмосковного ГУП «Мострансавто». За рулем находился водитель 1959 года рождения. Он работает в компании с 2000 года, а его общий водительский стаж составляет более 30 лет. Предварительная экспертиза показала, что мужчина был трезв.

«Очевидно, что необходимо провести самые тщательные проверки как в Москве, так и в регионах, где автобусный парк находится в еще более тяжелом состоянии. Сейчас необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились»,

— заявил «URA.RU» председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов пояснил «URA.RU», что, судя по видеоролику, «произошла авария, связанная с потерей управления».

«Почему водитель не справился с управлением — главный вопрос, в котором необходимо разобраться, избегая различных домыслов. Теоретически это могли быть и отказ техники, и ошибка водителя. Именно поэтому необходимо ввести практику детального разбора таких ДТП — как это происходит в случае с авиапроисшествиями», — сказал Шкуматов.

Как сообщил «URA.RU» генеральный директор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев, количество ДТП по вине технических неисправностей неумолимо растет. По его данным, в период с 1 января 2012 года по сегодняшний день попричине тех или иных технических неисправностей произошло свыше 18 тыс. ДТП, при которых погибло более 3 тыс. человек, еще более 27 тыс. граждан было покалечено.

Михаил Белый
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