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26 декабря 2017
09:20  26 декабря 2017 9

Российских водителей заставят пропускать велосипедистов

Выделеная полоса общественного транспорта на Малышева. Екатеринбург, велосипед, велоугон, противоугонный замок
Велосипедисты получат собственные зоныФото: Александр Мамаев © URA.RU

Минтранс РФ предложил создать в городах зоны, где водители будут обязаны пропускать велосипедистов. При этом гражданам, передвигающимся на велосипедах, запретят пересекать дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.

Новые зоны отметят дорожным знаком «велосипедная зона», где велосипедисты имеют абсолютное преимущество перед любыми транспортными средствами, следует из документа, опубликованного на сайте regulation.gov. Автомобилям в таких зонах запретят ехать быстрее 20 км/ч, а пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте. Кроме того, для водителей введут запрет остановки на «велосипедных и велопешеходных дорожках», «в местах, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть», а также «перед бордюрными пандусами, предназначенными для маломобильных граждан».

Нововведения коснутся и пассажиров: теперь они должны будут открывать двери автомобиля, «только убедившись в том, что это не создает помех и не угрожает безопасности других участников движения». Изменения касаются ситуаций, когда пассажир выходит на велосипедную дорожку и есть риск, что он при этом не видит велосипедиста. За такое нарушение инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать пассажира на 500 рублей. Отметим, штраф за любое нарушение ПДД велосипедистом сейчас составляет 800 рублей.

Как писало «URA.RU» ранее, в России 10 ноября вступила в силу новая редакция Административного кодекса, по которой водителей за создание помех движению пешеходов и велосипедистов стали штрафовать на сумму от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Виктор Кудряшов
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