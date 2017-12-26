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Главные новости Тюменской области
15:15  26 декабря 2017 0

Олег Тиньков отметил свой день рождения в элитном тюменском ресторане. ФОТО

Российский бизнесмен Олег Тиньков встречал гостей в «лучшем ресторане лучшего города»Фото с личной страницы Ларисы Невидайло, lk_nevidaylo в Instagram

Российский бизнесмен Олег Тиньков отметил свой день рождения в элитном тюменском ресторане «Маска», ранее принадлежащем уполномоченному по защите прав предпринимателей Ларисе Невидайло.

«Олег Тиньков приехал отмечать день рождения в лучший город земли и выбрал для этого праздника лучший ресторан лучшего города», — рассказала Невидайло «URA.RU». Тиньков приехал в Тюмень с частным визитом, вечер был закрытым. Одна из весомых причин, по которой российский бизнесмен приехал в столицу Тюменской области, в том, что здесь живет его мама.

«Мы очень душевно отметили праздник. Собралась хорошая компания, близкие и родные люди. Безусловно, команда холдинга сделала все, чтобы день рождения Тинькова прошел на высоком уровне. Так и получилось. Хотя Олег — очень простой человек», — рассказала Лариса Невидайло и добавила, что никаких деловых переговоров в ходе мероприятия не велось, это был исключительно праздничный вечер. Она подтвердила, что их с Олегом Тиньковым связывает давняя дружба.

Фотографии с торжественного вечера, посвященного Тинькову, тюменский защитник предпринимателей опубликовал на своей странице в Instagram. Действительно она сама контролировала процесс подготовки к празднеству и в комментариях тюменский уполномоченный по защите прав предпринимателей написал: «Это настоящее новогоднее чудо — вернулась на 25 лет назад, когда с особым трепетом готовилась к встрече гостей: расправляла скатерти, зажигала свечи в канделябрах, делала идеальную сервировку. Сегодня все повторилось. Потому что сегодня принимаю особого гостя. Какого — пока секрет. Обожаю эти моменты».

Напомним, что ресторанный холдинг «Максим», ранее принадлежал Ларисе Невидайло, она передала его в доверительное управление после назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей. Олег Тиньков, российский предприниматель, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.

Наталья Двизова
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