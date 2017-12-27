10:00 27 декабря 2017 0

Команда говорит, что создала новую криптовалюту без недостатков Читатели URA.RU

28 декабря стартует запуск хардфорка биткоина. Проект Команда Segwit2X*1 планировала начать еще в середине ноября, но 9 ноября он был отменен из-за раскола в биткоин-сообществе.

Торговля фьючерсами проекта идет уже сегодня, например, на бирже HitBTC. На новостях о возобновлении проекта их стоимость уже увеличилась в три раза. Форк уже поддерживает очень крупная биржа с оборотом более миллиарда долларов в сутки, биткоиновый кошелек и майнинговый пул — zumminer.com, кошелек www.webmoney.ru и другие. К 28 декабря планируется добыча блока №501454. Представители команды говорят, что новая криптовалюта будет лишена всех недостатков, присущих BTC [биткойну].

Скорость и безопасность транзакций — ключевые аспекты работы на рынке криптовалют. Но их популярность сыграла злую шутку. Сегодня их комиссии и количество достигли настолько невероятных показателей, что из-за высокой загрузки скорость их подтверждения в отдельных случаях достигает нескольких дней. Учитывая, что пользователи платят комиссию майнерам, средние расходы за перевод выросли. А сетевые узлы, на которых хранится история всех транзакций, создаются в результате увеличения размера блока и запускаются сложнее.

Segwit2X [Сегвит] планирует устранить ограничения по количеству транзакций, которые могут обрабатываться одновременно (до 1Мб каждые 10 мин) и связанные с этим задержки при проведении транзакции во время высоких нагрузок;

В Segwit2X [Сегвит] размера блока увеличен до 4 Мб; обеспечивается высокая скорость добычи блока — 2,5 минуты. Пересчет сложности идет после каждого блока, и стоит дополнительная защита от дублирования транзакций. Эмиссия составляет 21 млн монет. Как говорят создатели, такие функциональные возможности будут доступны уже с 15 января. Но в планах команды еще более грандиозные инновации: например, Roadmap [дорожная карта] oффлайн-коды; поддержка LightningNetwork, моментальные транзакции; технология ZkSnark; поддержка смарт-контрактов; анонимные транзакции.

Segwit2X (ООО «АНЖ») — это проект, возникший в мае 2017 года. Тогда ведущие лидеры сферы Bitcoin, в т. ч. такие компании как Bitmain, GenesisMining, Bitfury, Xapo, F2Pool, ShapeShift, подписали соглашение о запуске SegregatedWitness с увеличением блока до 2 Мб.

«Мы не создаем альтернативу биткоина. Segwit2X разработан не для того, чтобы создавать ему конкуренцию или работать вместо него. Напротив, вместе с BTC мы создадим совершенную криптовалюту! Вместе мы доведем проект, созданный для решения всех актуальных проблем пользователей, до победного конца!» — заявляют участники команды.

Сейчас команда объявляет о настоящем рождественском подарке: все держатели BTC в качестве вознаграждения за их приверженность делу получат не только B2X в соотношении 1 к 1 от Сатоши Накамото, но и пропорциональное количество биткоинов. Важно добавить, что пользователи получат в соотношении 1к1 свои новые монеты Bitcoin Swgwit2x в случае, если будут хранить в момент форка средства на указанных биржах или кошельках. Также будет возможность получения монет через извлечение приватного ключа в собственном кошельке Bitcoin Segwit2x, но эта опция будет доступна через некоторое время, после тестирования.

Если биржа или кошельки не поддерживают данный форк и не начисляют пользователям их монеты, это фактически означает что они их забирают себе, в связи с чем поддержка сообщества крайне важна, если все хотят получить новогодний бонус!

Новый год — идеальный момент для рестарта биткоин-проекта, хорошая возможность инвестировать в стартап.

Больше подробностей о новом проекте в официальном русском чате — в Телеграм.

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