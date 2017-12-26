19:21 26 декабря 2017 2

Самолет S7 совершил экстренную посадку в Казани из-за умершего пассажира Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет рейса Москва—Челябинск авиакомпании S7 Airlines экстренно сел в Казани из-за остановки сердца у одного из пассажиров. Помощь мужчине на борту пытались оказать медик и еще два человека, но спасти его не удалось, сообщил «URA.RU» один из пассажиров рейса.

«Вылетели рейсом из Москвы в Челябинск в 14:40. Должны были приземлиться в 19:05. Но, увы, сели в Казани. У одного из пассажиров остановилось сердце. Среди нас был врач, который работал в свое время на скорой помощи. Он и еще двое мужчин пытались спасти человека минут 20-25. Качали и дышали за него, пока зрачок не перестал реагировать на фонарь от сотового телефона. Потом медик сказал, что все бесполезно, у него острый инфаркт, шок и он уже ушел минут как 20. На пледах, которые дала стюардесса, отнесли тело в голову самолета к выходу», — рассказал собеседник.

Другой пассажир отметил, что полет с самого начала не задался. «Борт прилетел в Домодедово из Уфы, и его долго готовили к рейсу. Вылет был задержан фактически на час. Только взлетели, стюардессы начали раздавать напитки, дошли до середины салона, как начали звать на помощь тех, кто с медицинским образованием или имеет опыт оказания первой помощи. Оказалось, у мужчины случился инфаркт. Сейчас в Казани приехала скорая помощь и увезла умершего. Он летел один, на вид около 60 лет», — поделился челябинец.

По словам пассажиров, сейчас их высадили из самолета. Они будут ждать вылета из аэропорта Казани.