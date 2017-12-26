{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Уголовное дело, которое удивило Путина, снова будут расследовать
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
26 декабря 2017
19:21  26 декабря 2017 2

Мужчина скончался в самолете из Москвы в Челябинск. Его не смог спасти медик

Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, S7, аэропорт
Самолет S7 совершил экстренную посадку в Казани из-за умершего пассажираФото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет рейса Москва—Челябинск авиакомпании S7 Airlines экстренно сел в Казани из-за остановки сердца у одного из пассажиров. Помощь мужчине на борту пытались оказать медик и еще два человека, но спасти его не удалось, сообщил «URA.RU» один из пассажиров рейса.

«Вылетели рейсом из Москвы в Челябинск в 14:40. Должны были приземлиться в 19:05. Но, увы, сели в Казани. У одного из пассажиров остановилось сердце. Среди нас был врач, который работал в свое время на скорой помощи. Он и еще двое мужчин пытались спасти человека минут 20-25. Качали и дышали за него, пока зрачок не перестал реагировать на фонарь от сотового телефона. Потом медик сказал, что все бесполезно, у него острый инфаркт, шок и он уже ушел минут как 20. На пледах, которые дала стюардесса, отнесли тело в голову самолета к выходу», — рассказал собеседник.

Другой пассажир отметил, что полет с самого начала не задался. «Борт прилетел в Домодедово из Уфы, и его долго готовили к рейсу. Вылет был задержан фактически на час. Только взлетели, стюардессы начали раздавать напитки, дошли до середины салона, как начали звать на помощь тех, кто с медицинским образованием или имеет опыт оказания первой помощи. Оказалось, у мужчины случился инфаркт. Сейчас в Казани приехала скорая помощь и увезла умершего. Он летел один, на вид около 60 лет», — поделился челябинец.

По словам пассажиров, сейчас их высадили из самолета. Они будут ждать вылета из аэропорта Казани.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров