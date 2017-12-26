В Москве суд наказал трех экс-полицейских по делу Шакро Молодого

Пресненский суд Москвы во вторник, 26 декабря, отправил в колонию трех бывших полицейских ОВД «Пресненский» по делу о стрельбе в Москве на Рочдельской улице в 2015 году. Считается, что в этой перестрелке участвовали пособники лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодого).
Бойня, напомним, произошла у ресторана Elements, причиной спора называют долг в восемь миллионов рублей. Полицейские получили информацию о совершаемом тяжком преступлении, но предпочли устраниться от выполнения должностных обязанностей, пишет «Российская газета». Суд признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.
Так, бывшего и. о. руководителя угрозыска отделения Дениса Ромашкина отправили в колонию общего режима на четыре года, бывшего оперативника Ильдара Шакирова — на три с половиной года, бывшего участкового Рената Зиннатулина — на два года, сообщает телеканал 360. Все трое потеряли право работать в органах, а также лишены званий — майора, младшего лейтенанта и капитана полиции соответственно.
После перестрелки у ресторана силовики задержали и арестовали Шакро Молодого. В сентябре прокуратура Москвы обвинила 14 человек в вымогательстве по делу о бойне на Рочдельской, пишет Nation News. «URA.RU» сообщало, что после ареста Шакро Молодого между криминальными авторитетами развернулась борьба за его трон. Стали известны кандидаты на место патриарха криминального мира.