{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Уголовное дело, которое удивило Путина, снова будут расследовать
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:31  26 декабря 2017 2

В Москве суд наказал трех экс-полицейских по делу Шакро Молодого

Наручники, наручники, арест, заключение
Экс-полицейских лишили званий и права работать в органахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресненский суд Москвы во вторник, 26 декабря, отправил в колонию трех бывших полицейских ОВД «Пресненский» по делу о стрельбе в Москве на Рочдельской улице в 2015 году. Считается, что в этой перестрелке участвовали пособники лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодого).

Бойня, напомним, произошла у ресторана Elements, причиной спора называют долг в восемь миллионов рублей. Полицейские получили информацию о совершаемом тяжком преступлении, но предпочли устраниться от выполнения должностных обязанностей, пишет «Российская газета». Суд признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Так, бывшего и. о. руководителя угрозыска отделения Дениса Ромашкина отправили в колонию общего режима на четыре года, бывшего оперативника Ильдара Шакирова — на три с половиной года, бывшего участкового Рената Зиннатулина — на два года, сообщает телеканал 360. Все трое потеряли право работать в органах, а также лишены званий — майора, младшего лейтенанта и капитана полиции соответственно.

После перестрелки у ресторана силовики задержали и арестовали Шакро Молодого. В сентябре прокуратура Москвы обвинила 14 человек в вымогательстве по делу о бойне на Рочдельской, пишет Nation News. «URA.RU» сообщало, что после ареста Шакро Молодого между криминальными авторитетами развернулась борьба за его трон. Стали известны кандидаты на место патриарха криминального мира.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров