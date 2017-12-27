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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:18  27 декабря 2017 0

Минфин России констатировал полное исчерпание резервного фонда

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В 2017 году из резервного фонда России будет потрачено 1,5 триллиона рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Резервный фонд РФ в 2017 году будет полностью исчерпан. Как сообщил СМИ глава Минфина России Антон Силуанов, общий объем резервных трат составит 1,5 триллиона рублей, еще 660 миллиардов будет израсходовано из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Траты Фонда национального благосостояния — это около 660 млрд рублей, Резервный фонд — где-то 1,5 трлн рублей», — цитирует министра финансов РФ информагентство ТАСС. По оценкам Министерства финансов, на 1 января 2018 года общий объем средств ФНБ составит 3,7 триллиона рублей, а к концу ноября 2017 года объем Резервного фонда РФ увеличился до 994,64 миллиарда рублей.

Ранее Минфин России спрогнозировал рост национальной экономики и зарплат россиян. По данным ведомства, с января 2018 года размер средней заработной платы увеличится на 23 процента в соответствии с майскими указами президента.

Сергей Макеев
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