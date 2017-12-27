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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
02:54  27 декабря 2017 0

ФСБ задержала главного юриста «Роснефти» по делу Шакро Молодого

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Бывший высокопоставленный следователь проходил по делу «вора в законе» в качестве свидетеляФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСБ задержала экс-главу следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко. Бывший следователь, ныне возглавляющий юридический отдел «Роснефти», задержан по делу о взятке от «вора в законе» Шакро Молодого.

«Задержали Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого. Следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — приводит слова источника в правоохранительных органах РИА «Новости».

Как отмечает агентство, Крамаренко перешел на работу в «Роснефть» в марте 2017 года после того, как уволился из Следственного комитета. По делу о получении высокопоставленными силовиками взятки от Шакро Молодого он проходил в качестве свидетеля.

Напомним, что летом 2016 года ФСБ задержала заместителя управления СКР по Москве Дениса Никандрова, главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова. Они подозреваются в получении взятки от Шакро за освобождение его соратника Андрея «Итальянца» Кочуйкова, участвовавшего в перестрелке в Москве. По версии следствия, за 500 тысяч евро следователи смогли перенести расследование дела из московского главка в следственное управление по ЦАО, после чего обвинения против Кочуйкова были смягчены.

Сергей Макеев
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