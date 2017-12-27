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27 декабря 2017
07:48  27 декабря 2017 3

Социологи заявили о том, что рост цен в России обгоняет рост зарплат

Некачественный капитальный ремонт крыши в Кургане., водосточная труба, некачественный ремонт, низкая цена
Цены на товары растут значительно быстрее доходов населенияФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Рост цен на потребительские товары и услуги значительно обгоняет рост заработных плат и пенсий россиян, следует из исследования Центра экономических и политических реформ.

За последний год ситуация с соотношением доходов и расходов населения стала хуже, передает РЕН ТВ» со ссылкой на документ. Центр изучил потребительские цены на основные товары и услуги в 17 населенных пунктах 12 регионов в разных частях страны в ноябре—декабре 2017 года. Исследование в том числе проводилось в в Алтайском крае, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Нальчике и Москве.

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В результате выяснилось, что в Москве средние расходы пенсионеров составляют около 18,2 тысячи рублей. При этом пенсии находятся на уровне 14,7 тысячи. Уточняется, что особенно тяжелым является положение многодетных семей и одиноких пенсионеров.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что россияне замечают рост цен гораздо чаще, чем их снижение, напоминает «Национальная служба новостей». По ее мнению, им только кажется, что цены в России растут.

Юрий Викторов
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