Социологи заявили о том, что рост цен в России обгоняет рост зарплат

Рост цен на потребительские товары и услуги значительно обгоняет рост заработных плат и пенсий россиян, следует из исследования Центра экономических и политических реформ.
За последний год ситуация с соотношением доходов и расходов населения стала хуже, передает РЕН ТВ» со ссылкой на документ. Центр изучил потребительские цены на основные товары и услуги в 17 населенных пунктах 12 регионов в разных частях страны в ноябре—декабре 2017 года. Исследование в том числе проводилось в в Алтайском крае, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Нальчике и Москве.
В результате выяснилось, что в Москве средние расходы пенсионеров составляют около 18,2 тысячи рублей. При этом пенсии находятся на уровне 14,7 тысячи. Уточняется, что особенно тяжелым является положение многодетных семей и одиноких пенсионеров.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что россияне замечают рост цен гораздо чаще, чем их снижение, напоминает «Национальная служба новостей». По ее мнению, им только кажется, что цены в России растут.