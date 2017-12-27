{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
10:24  27 декабря 2017 0

«Незыгарь» назвал телеграм-канал «URA.RU» одним из лучших в России

Telegram ИА URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, telegram, iphone x
Мы запустили собственный канал в Telegram в начале 2017 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых популярных анонимных телеграм-каналов «Незыгарь» включил «URA.RU» в десятку лучших российских каналов в мессенджере по итогам 2017 года.

Телеграм-канал агентства оказался в разделе «Лучший информационный» наряду с каналами федеральных и зарубежных СМИ, такими как РБК и Bloomberg.

Собственный канал, где мы публикуем уникальные слухи и инсайд из мира политики Большого Урала и России, актуальные фото и оперативные оповещения о самых важных новостях, «URA.RU» запустило весной 2017 года. Спасибо, что остаетесь с нами!

Как писало «URA.RU», телеграм-каналы уже официально вошли из жизни политтусовки в большие кабинеты. Контент мессенджера мониторят в министерствах, силовых структурах и Кремле, а специальные аналитички пишутся лично для президента. Ранее мы рассказывали, что именно полезно знать власти про ее аудиторию.

URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров