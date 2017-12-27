«Незыгарь» назвал телеграм-канал «URA.RU» одним из лучших в России

10:24 27 декабря 2017 0

Мы запустили собственный канал в Telegram в начале 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых популярных анонимных телеграм-каналов «Незыгарь» включил «URA.RU» в десятку лучших российских каналов в мессенджере по итогам 2017 года.

Телеграм-канал агентства оказался в разделе «Лучший информационный» наряду с каналами федеральных и зарубежных СМИ, такими как РБК и Bloomberg.

Собственный канал, где мы публикуем уникальные слухи и инсайд из мира политики Большого Урала и России, актуальные фото и оперативные оповещения о самых важных новостях, «URA.RU» запустило весной 2017 года. Спасибо, что остаетесь с нами!

Как писало «URA.RU», телеграм-каналы уже официально вошли из жизни политтусовки в большие кабинеты. Контент мессенджера мониторят в министерствах, силовых структурах и Кремле, а специальные аналитички пишутся лично для президента. Ранее мы рассказывали, что именно полезно знать власти про ее аудиторию.