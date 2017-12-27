В Кургане с января подорожает проезд в автобусах

Курганские перевозчики в январе повысят стоимость проезда на 17 городских маршрутах до 23 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МКУ «Транспортное управление».
Повышение пройдет в разные числа. Так, с 1 января вырастет стоимость проезда на муниципальных маршрутах под номерами 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349 и 359, с 8 января цены на билет поднимут на маршрутах №36 и №309, а с 9 января цена за проезд вырастет в автобусах №№ 37, 319, 323, 329, 339, 366. Эти маршруты обслуживают ООО «Транспортная компания», ИП Шорохов, ООО «Попутчик».
В ноябре и декабре 2017 года стоимость проезда до 23 рублей повысили на 11 маршрутах. При этом перевозчики внедрили систему скидок при оплате транспортными картами, которая зависит от количества поездок.
«Изменение тарифа перевозчики объясняют повышением затрат на ГСМ и автозапчасти, хотя многие автобусы на газу. Так как у нас нерегулируемый тариф, воздействовать на перевозчиков мы не можем», — пояснил руководитель МУК «Транспортное управление» Сергей Воропаев. Пока в Кургане некоторые перевозчики остаются с тарифами по 20 и 22 рубля за проезд, однако чиновник не исключает, что они также могут уведомить о повышении стоимости.