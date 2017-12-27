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Главные новости Ямала
12:38  27 декабря 2017 1

Губернатор Кобылкин назначил куратора ямальских спортсменов

Андрей Масанов работает в ведомстве уже более 10 летФото: yamal-sport.ru

Губернатор Дмитрий Кобылкин утвердил в должности исполняющего обязанности директора департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрея Масанова. Он исполнял обязанности директора ведомства с 18 октября 2016 года.

Всего новый директор департамента работает в ведомстве уже более 10 лет. Под непосредственным руководством Масанова в округе реализуются госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на 2014—2017 годы», система подготовки спортивного резерва на Ямале, всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

В управлении по физической культуре и спорту администрации Ноябрьска не ждут каких-либо потрясений от нового назначения. «Вся работа, как велась на должном уровне, так и будет вестись. Мы рады за то, что заслужено с Андрея Масанова сняли статус и. о., и с удовольствием продолжим работать вместе», — заявил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заместитель начальника управления Юрий Ларичев.

Сергей Мороз
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