Полиция прорвалась на фабрику в Москве, где экс-директор устроил стрельбу

15:45 27 декабря 2017 5

Полиция ищет подозреваемого на большой территории производства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики «Меньшевик» в Москве и проводят там «зачистку». Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

«Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут», — цитирует Титова РИА «Новости». По информации «Федерального агентства новостей», экс-директор вооружен ружьем и оказывает активное сопротивление сотрудникам спецслужб — полиция не смогла установить с ним контакт.

Ранее бывший директор фабрики Илья Аверьянов устроил на территории производства стрельбу после словесного конфликта с нынешним руководством. Он утверждает, что кондитерскую у него отобрали по поддельным документам, и теперь «готов биться до конца». Как сообщало «URA.RU», в результате стрельбы погиб один человек.