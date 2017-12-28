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28 декабря 2017
05:51  28 декабря 2017 1

Предполагаемый исполнитель взрыва в Петербурге попал на видео

Терроризм, террористы , терроризм, взрыв, бомба, подрывник
Взрывное устройство было оставлено в ячейке для хранения вещейФото: depositphotos.com © URA.RU

Петербургский портал «Фонтанка» опубликовал видео, на котором запечатлен предполагаемый исполнитель взрыва в магазине «Перекресток». На кадрах видно, как молодой человек заходит в магазин под видом покупателя и оставляет рюкзак в камере хранения.

По данным «Фонтанки», подозреваемый приехал к месту будущего теракта в 18:15 на маршрутке со стороны станции метро «Черная речка». Оставив рюкзак в ячейке, молодой человек неславянской внешности несколько минут ходил по торговому залу, после чего покинул магазин, не возвращаясь к камере хранения.

Через полчаса в помещении «Перекрестка» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. Травмы и ранения получили десять человек. По уточненным данным, их жизни вне опасности. Взрывотехники, прибывшие на место инцидента, установили, что в ячейке сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, МФД, Росгвардии и МЧС. Контроль за ситуацией осуществляет оперативный штаб Национального антитеррористического комитета, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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