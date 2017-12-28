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28 декабря 2017
08:43  28 декабря 2017 7

Дело Шакро Молодого грозит уничтожить Следственный комитет

Последствия пожара в кино-концертном театре
Следственный комитет может исчезнутьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расследование связей высокопоставленных сотрудников Следственного комитета с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) грозит ведомству серьезной реформой или даже полным уничтожением. Об этом сообщил источник газеты «Коммерсант», близкий к расследованию.

В среду по обвинению в коррупционных связях с Шакро Молодым был арестован Алексей Крамаренко — бывший начальник следственного управления СКР по Центральному округу Москвы, позже перешедший на работу в Роснефть. Он стал уже четвертым представителем комитета, фигурирующем в этом деле. По информации источников «Коммерсанта», вскоре в рамках дела будут арестованы еще несколько высокопоставленных членов СК. Для самого ведомства громкие расследования сулят как минимум серьезные реформы. Уже весной СК может вернуться под полный контроль прокуратуры или быть полностью расформирован. В последнем случае сотрудники следствия перейдут на работу в МВД и прокуратуру, а сотрудники аппарата останутся без работы.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с «URA.RU» также предрек появление в деле Шакро Молодого новых имен высокопоставленных чиновников и генералов, связанных с криминалитетом.

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
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