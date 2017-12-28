Путин назвал терактом взрыв в магазине Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение о взрыве в Санкт-Петербурге 27 декабря. По его словам, это был теракт.
Заявление глава государства сделал на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии. «Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — цитирует Путина RT. Он добавил, что «совсем недавно» ФСБ пресекла еще одну попытку теракта. Отметим, после взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Как писало «URA.RU», ранее стали известны новые подробности взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, который произошел вечером 27 декабря. По уточненным данным, в результате ЧП пострадали 13 человек. При этом пять из них отказались от госпитализации. Устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в помещении магазина на Кондратьевском проспекте. В Сети уже появилось видео с предполагаемым исполнителем взрыва.