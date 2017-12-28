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28 декабря 2017
12:46  28 декабря 2017 5

Путин назвал терактом взрыв в магазине Санкт-Петербурга

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
По словам президента, недавно ФСБ пресекла еще одну попытку терактаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение о взрыве в Санкт-Петербурге 27 декабря. По его словам, это был теракт.

Заявление глава государства сделал на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии. «Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — цитирует Путина RT. Он добавил, что «совсем недавно» ФСБ пресекла еще одну попытку теракта. Отметим, после взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Как писало «URA.RU», ранее стали известны новые подробности взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, который произошел вечером 27 декабря. По уточненным данным, в результате ЧП пострадали 13 человек. При этом пять из них отказались от госпитализации. Устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в помещении магазина на Кондратьевском проспекте. В Сети уже появилось видео с предполагаемым исполнителем взрыва.

Юрий Викторов
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