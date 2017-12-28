Число пострадавших при взрыве в Петербурге увеличилось

Стали известны новые подробности взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, который произошел вечером 27 декабря. По уточненным данным, в результате ЧП пострадали 13 человек.
При этом пять из них отказались от госпитализации, рассказала в Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. По ее словам, трое пострадавших находятся в больницах в удовлетворительном состоянии, еще пятеро — в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую больницы, напоминает «Национальная служба новостей».
Как писало «URA.RU», устройство, начиненное поражающими элементами, взорвалось в помещении магазина на Кондратьевском проспекте. Ранее сообщалось, что при этом пострадало десять горожан. В Сети уже появилось видео, на котором предполагаемый исполнитель взрыва заходит в «Перекресток» под видом покупателя и оставляет рюкзак в камере хранения. В СК РФ подчеркнули, что следствие рассматривает все возможные версии произошедшего.