15:28 28 декабря 2017 0

Курганский рыбак Владимир Тактаев, осужденный за попытку продать «шпионские» очки, надеется на изменение закона фото: Сергей Монин

В Курганской области изменения закона о «шпионских устройствах» ждет не только фермер из села Лопатки, но и токарь Владимир Тактаев, осужденный в мае этого года за попытку продать экшн-очки. Из-за судимости у него сейчас проблемы с работой, рассказал Тактаев корреспонденту «URA.RU».

О том, что похожим «шпионском» делом зауральца заинтересовался Владимир Путин, Тактаев узнал от журналистов. «Я позже посмотрел пресс-конференцию Путина. Журналисты передали мой телефон фермеру Евгению Васильеву, но он мне пока не звонил. Хотя я бы пообщался с ним с удовольствием, беда у нас общая», — говорит Тактаев. Экшн-очки он заказал для съемки на рыбалке в интернет-магазине за 670 рублей; в сетевых магазинах такие же стояли порядка 10 тысяч рублей. Ездил с ними на рыбалку пару раз и был на озере в той же деревне, где живет фермер-«шпион». Когда Тактаев решил продать «китайскую игрушку» через сайт бесплатных объявлений Avito, на него вышли сотрудники ФСБ. Курганский городской суд приговорил рыбака к восьми месяцам ограничения свободы, областной суд уменьшил срок до шести месяцев.

«У меня изменилось отношение к судам, к экспертизам и в целом к власти. Это несправедливость. ФСБ ловит фермеров и рыбаков как шпионов, а кто настоящими преступниками занимается?» — задается вопросом Тактаев. 53-летнего мужчину из-за судимости не берут на работу.

Несмотря на то что после удивления Путина генпрокуратура объявила о проверке всех уголовных дел, связанных со «шпионскими» устройствами, с Тактаевым никто не связывался. «Я и сам обратился бы в прокуратуры, знать бы как, — отмечает рыбак. — Все равно что-то должно теперь измениться. Скоро выборы. Надежда есть». Если закон изменят, курганец рассчитывает на реабилитацию.

В декабре на ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина журналисты рассказали главе государства об уголовном деле курганского фермера. Президент не понял, за что Евгения Васильева привлекли к суду, и пообещал разобраться в ситуации. 26 декабря уголовное дело вернулось в прокуратуру на доследование. Как уточнила нашему агентству Александра Васильева, жена Евгения, никаких сигналов от правоохранительных органов им пока не поступало.