Генеральная прокуратура начала проверку всех уголовных дел, заведенных в России по статье 138.1 УК РФ. Поводом стало удивление, которое высказал президент Путин в связи историей фермера из Курганской области, судимого за «шпионаж» за коровой.
«По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России. Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы», — цитирует RT официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного. По его словам, проверка уголовных дел, находящихся в производстве, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Ее итоги подведут в 2018 году.
Многодетного фермера из села Лопатки Лебяжьевского района Евгения Васильева обвиняют в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Он заказал через интернет GPS-трекер для отслеживания местоположения теленка, а при получении посылки на почте Васильева задержали сотрудники ФСБ. При этом сам фермер даже точно не знал, как работает устройство. На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин удивился неоднозначной истории фермера и пообещал разобраться в ситуации. В этот же день на суде над Евгением Васильевым обвинитель ходатайствовал о возвращении уголовного дела в районную прокуратуру на доработку.
Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре Курганской области, дело вернется в надзорное ведомство 26 декабря, если ни одна из сторон не обжалует решение суда и оно вступит в законную силу. Точные сроки, в которые необходимо провести доследование, законом не установлены, уточнили в ведомстве.