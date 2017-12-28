У Чубайса украли имение за миллиард рублей

15:56 28 декабря 2017 6

В истории с пропажей имущества главы РОСНАНО уже двое подозреваемых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу РОСНАНО Анатолия Чубайса обокрали на один миллиард рублей. Бывшего партнера Чубайса Илью Сучкова обвиняют в переоформлении документов собственности на особняк Чубайса. Против президента некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Мусы Садаева выдвинуты обвинения в краже имущества из дома Чубайса на сумму в 68 млн рублей, отмечает DailyStorm.

Сейчас дела Садаева и Сучкова объединены в одно производство. В истории с имуществом речь идет о жилом комплексе в Одинцовском районе Подмосковья — в деревне Переделки. Площадь комплекса составляет 2,6 тыс. квадратных метров. В него входят гостевой и жилой дома, дом охраны, гараж и газопровод. «Дождь» со ссылкой на источник в РОСНАНО отмечает, что Чубайс еще в 2012 году (по другим источникам — в 2013-м) через подконтрольную фирму SFO Concept, которую возглавлял Сучков, вложил деньги в строительство жилого комплекса в Подмосковье. Позже все имущество было переписано на эту компанию, которая зарегистрирована в Швейцарии. Издание также отмечает: есть информация, что якобы сам Чубайс передал все права на фирму Сучкову — так тот и стал владельцем элитной недвижимости в деревне Переделки.

Обвиняемый Сучков все выдвинутые против него обвинения отрицает, утверждая, что он был соинвестором всего проекта, вложив 50 млн долларов, добавляет DailyStorm.

Ранее стало известно, что Чубайс недосчитался в своем доме бытовой техники на сумму около 70 млн рублей. Тогда называлось только имя Садаева. Силовики заявили, что он связан со строительной компанией, которая была занята на участке Чубайса. По версии следствия, Садаев сказал рабочим в качестве компенсации брать из дома чиновника технику и оборудование для «умного дома». Поводом для грабежа послужило то, что Чубайс якобы недоплатил строителям.

Как уточняет «Коммерсант», новый подозреваемый, Илья Сучков, заключен под стражу с июля 2017 года. Адвокат Садаева заявляет, что его подзащитный и Сучков вину не признают. Они считают, что «имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову».