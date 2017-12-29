Правительство России выделит регионам 31,6 миллиарда рублей на закупку лекарств для отдельных групп граждан. Распоряжение, опубликованное на сайте кабинета министров, вступит в силу 1 января 2018 года.
Документ предполагает выделение средств не только на медицинские препараты, но и на медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Значительную часть суммы получат регионы УрФО и Пермский край. Ниже приведены суммы, которые получат регионы в тысячах рублей. Свердловская область — одна из лидеров по субсидиям среди всех субъектов.
Свердловская область -1024915,6
Челябинская область - 609556,4
Пермский край — 583075,9
Тюменская область — 523603,4
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 341786,8
Курганская область — 223098,6
Ямало-Ненецкий автономный округ — 120150,5
В декабре на пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в 2018 году финансирование медицины составит более 4% ВВП вместо 3,8% в 2017-м. Также глава государства пообещал увеличить количество денег, выделяемых на покупку препаратов и медицинского оборудования для людей с тяжелыми заболеваниями, пишет «Национальная служба новостей».