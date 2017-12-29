10:20 29 декабря 2017 3

Кроме лекарств, на деньги государства будут покупать медизделия и спецпитание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России выделит регионам 31,6 миллиарда рублей на закупку лекарств для отдельных групп граждан. Распоряжение, опубликованное на сайте кабинета министров, вступит в силу 1 января 2018 года.

Документ предполагает выделение средств не только на медицинские препараты, но и на медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Значительную часть суммы получат регионы УрФО и Пермский край. Ниже приведены суммы, которые получат регионы в тысячах рублей. Свердловская область — одна из лидеров по субсидиям среди всех субъектов.

Свердловская область -1024915,6

Челябинская область - 609556,4

Пермский край — 583075,9

Тюменская область — 523603,4

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 341786,8

Курганская область — 223098,6

Ямало-Ненецкий автономный округ — 120150,5

В декабре на пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в 2018 году финансирование медицины составит более 4% ВВП вместо 3,8% в 2017-м. Также глава государства пообещал увеличить количество денег, выделяемых на покупку препаратов и медицинского оборудования для людей с тяжелыми заболеваниями, пишет «Национальная служба новостей».