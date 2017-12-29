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29 декабря 2017
10:20  29 декабря 2017 3

Россиянам из бюджета выделят более 30 миллиардов на лекарства. Уральцы получат огромные суммы

Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., производство лекарств, таблетки, медикаменты, триазавирин
Кроме лекарств, на деньги государства будут покупать медизделия и спецпитаниеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России выделит регионам 31,6 миллиарда рублей на закупку лекарств для отдельных групп граждан. Распоряжение, опубликованное на сайте кабинета министров, вступит в силу 1 января 2018 года.

Документ предполагает выделение средств не только на медицинские препараты, но и на медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Значительную часть суммы получат регионы УрФО и Пермский край. Ниже приведены суммы, которые получат регионы в тысячах рублей. Свердловская область — одна из лидеров по субсидиям среди всех субъектов.

Свердловская область -1024915,6

Челябинская область - 609556,4

Пермский край — 583075,9

Тюменская область — 523603,4

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 341786,8

Курганская область — 223098,6

Ямало-Ненецкий автономный округ — 120150,5

В декабре на пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в 2018 году финансирование медицины составит более 4% ВВП вместо 3,8% в 2017-м. Также глава государства пообещал увеличить количество денег, выделяемых на покупку препаратов и медицинского оборудования для людей с тяжелыми заболеваниями, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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