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29 декабря 2017
10:26  29 декабря 2017 4

Гия Свердловский рискует вернуться в колонию. Вора в законе подвела пунктуальность

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Вору в законе грозит возвращение в колониюФото: Анна Майорова © URA.RU

Единственный находящийся на территории Свердловской области вор в законе Гия Свердловский (Георгий Акоев) в ближайшее время может вновь оказаться за решеткой.

По информации источников «URA.RU», претензии силовиков к Акоеву появились после того, как он нарушил условия «комендантского часа», не явившись вовремя домой. Около недели назад мировой суд признал его виновным в нарушении и приговорил к штрафу в размере 1500 рублей. В случае повторного нарушения надзора Гии грозит возвращение в колонию. Согласно санкции статьи, его могут лишить свободы на срок от полугода до двух лет либо на эти же сроки привлечь к исправительным работам.

Отметим, что на данный момент Георгий Акоев является единственным вором в законе, находящимся на территории Свердловской области. В Екатеринбург он вернулся 25 августа текущего года, после освобождения из колонии.

Дмитрий Антоненков
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