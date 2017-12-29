10:26 29 декабря 2017 4

Вору в законе грозит возвращение в колонию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Единственный находящийся на территории Свердловской области вор в законе Гия Свердловский (Георгий Акоев) в ближайшее время может вновь оказаться за решеткой.

По информации источников «URA.RU», претензии силовиков к Акоеву появились после того, как он нарушил условия «комендантского часа», не явившись вовремя домой. Около недели назад мировой суд признал его виновным в нарушении и приговорил к штрафу в размере 1500 рублей. В случае повторного нарушения надзора Гии грозит возвращение в колонию. Согласно санкции статьи, его могут лишить свободы на срок от полугода до двух лет либо на эти же сроки привлечь к исправительным работам.

Отметим, что на данный момент Георгий Акоев является единственным вором в законе, находящимся на территории Свердловской области. В Екатеринбург он вернулся 25 августа текущего года, после освобождения из колонии.