12:14 29 декабря 2017 0

По новому закону у жертв аферистов появился шанс получить свои деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области вынесен первый в России приговор, по которому коммерсант, не имеющий средств на счете юрлица, погасит свои долги личным движимым и недвижимым имуществом. Соответствующий закон о субсидиарной ответственности вступил в силу в 2017 году.

Решение было принято в суде города Первоуральска в отношении гендиректора ООО «Единый центр услуг» Алексея Мамаева. «Возложить субсидарную ответственность за неудовлетворение требования о взыскании суммы в пользу Пехтышева Максима Евгеньевича с общества с ограниченной ответственностью „Единый центр услуг“ на Мамаева Алексея Анатольевича и взыскать с Мамаева Алексея Анатольевича в пользу Пехтышева Максима Евгеньевича 726785 рублей 48 копеек», — говорится в решении суда.

«Хотя у нас стране не прецедентное право, тем не менее в России создан прецедент — первое решение по новому закону. Ведь в стране возникла патовая ситуация: суды выносят решения о взыскании в пользу пострадавших, но люди не могут получить свои деньги из-за того, что на счетах обманщиков ничего нет. Теперь аферисты будут отдавать за долги собственные квартиры, машины и прочее», — объяснил «URA.RU» гендиректор юридического агентства «Классика истины» Валерия Рытвина.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что Пехтышев безуспешно пытается получить свои деньги с обманувшего его предпринимателя. Суд вынес решение в пользу потерпевшего, однако на счетах Мамаева денег нет. Если бы не новый закон, екатеринбуржец никогда бы не увидел своих денег.

Весной 2016 года Пехтышев приобрел земельный участок в Белоярском районе под дачу. На строительной выставке он обратил внимание на рекламу компании «Кедровый рай» и заключил с ней договор. Пехтышев перечислил деньги, но строительство не началось. Уралец отправился выяснять отношения в «Кедровый рай» и здесь обнаружил, что стал заложником собственной невнимательности. Там удивились претензиям мужчины, так как дел они с ним не имели. Только тогда Пехтышев обнаружил, что договор с ним подписан неким ООО «Центр единых услуг». А директора этого Центра, Алексея Мамаева, строители и сами разыскивают. Выяснилось, что Мамаев проходил испытательный срок в «Кедровом раю», потом получил 150 тысяч рублей на покупку инструмента и исчез. По месту регистрации в Первоуральске он больше не живет, его телефон не отвечает. Стало известно, что, кроме Пехтышева, от рук нечистоплотного бизнесмена пострадали и другие люди.