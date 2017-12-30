Отец Фриске захотел выкупить внука у Шепелева

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске готов отдать ее гражданскому мужу, телеведущему Дмитрию Шепелеву долю в загородном доме. Единственное условие, которое поставил мужчина — разрешение чаще видеться с внуком Платоном.
Спор из-за недвижимости между Фриске и Шепелевым тянется уже давно, пишут «Дни.ру». О ситуации в семье покойной звезды рассказала ведущая программы «Дела семейные» на телеканале «МИР» Елена Дмитриева. «Сегодня я буду слушать дело, в котором ребенок оказался заложником финансовых разборок. Трудно представить себе, что ребенка в XXI веке возможно держать в „залоге“. Скорее всего, это искаженная позиция одной из сторон. Но реальную ситуацию мы узнаем сегодня во время разбирательства», — цитирует издание ведущую.
Отношения между Дмитрием Шепелевым и родными его покойной гражданской супруги испортились после смерти Жанны Фриске. Поводом стали споры вокруг наследства певицы, которые начались еще до ее смерти. Родители певицы также подозревают, что Шепелев настраивает против них внука Платона и жалуются, что отец подолгу не дает ребенку видеться с родными. Например, когда семья встретилась после долгой разлуки, мальчик демонстративно отвернулся от своей бабушки. Летом Владимир Фриске заявлял, что Дмитрий Шепелев заказал его киллеру, пишет сайт VSE42.Ru.
Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе от рака. Ей был 41 год. Последние три месяца жизни певица провела в коме.