Киев продемонстрировал лицо собственного режима, подняв вопрос о ракетном обстреле Крымского моста. Об этом заявил Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Российские пользователи в свою очередь усомнились в неуязвимости украинского генерала.
В разговоре с RT Ганжара сказал, что считает заявление украинского генерала враждебным и абсурдным. «Мы со стороны украинского государства подобные угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой слышали много раз. Но Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима», — сказал он. Россияне также ответили украинскому генералу, пишет агентство Nation News. «Киев также уязвим для ударов авиации и ракет», «У этого генерала голова тоже уязвима) для пулевого удара)», «Украинские мосты неуязвимы перед ракетным ударом! Потому как развалятся сами, не дожидаясь его)», — написали блогеры в соцсетях.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подтвердил, что Крымский мост, как и любой гражданский объект, уязвим с военной точки зрения. В то же время он считает, что к заявлениям экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ не стоит относиться серьёзно.
«Это всё детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия таких возможных действий», — сказал сенатор.
Ранее сообщалось, что экс-глава Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Крымский мост достаточно уязвим для ударов авиации и ракет морского и наземного базирования. Военный заметил, что переправа очень важна для России, напоминает «Ридус».