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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:21  30 декабря 2017 2

Поклонница решила тайно родить ребенка от «сибирского людоеда»

«Сибирский людоед» насиловал, убивал и ел женщин и детейФОТО: Serial Killers, «ВКонтакте»

Жительница Новокузнецка призналась в желании иметь детей от маньяка-каннибала Александра Спесивцева. Об этом VSE42.Ru рассказал администратор посвященной серийному убийце в соцсетях группы.

Источник продемонстрировал переписку Спесивцева с поклонницей. В своих письмах девушка призналась, что хочет иметь детей от «сибирского людоеда», но хотела бы сохранить факт зачатия в тайне. «Страшно, если рожу, что кто-то будет знать, от кого», — написала она. При этом новокузнечанка уже пыталась посетить маньяка в больнице. Удалось ли ей встретиться со Спесивцевым, неизвестно. Как отметила девушка, медперсонал учреждения «ненавидит» данного пациента.

Спесивцев сейчас находится в психиатрической больнице в Волгоградской области. Его жертвами в 90-е годы стали до 82 женщин и детей. Их «потрошитель» насиловал и убивал в собственной квартире.

Ранее районный суд Новокузнецка потребовал от Роскомнадзора заблокировать группу в поддержку Александра Спесивцева в соцсетях, так как в ней оправдывались убийства психопата, сообщают «Народные новости».

Недавно четвертой женой обзавелся другой кузбасский маньяк — Сергей Ткач, убивший 40 детей.

Артем Косых
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