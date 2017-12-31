00:25 31 декабря 2017 0

Российский сенатор вновь отметился ярким высказыванием Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «глупостью года» слова экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко об уязвимости Крымского моста.

«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины — глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщало «URA.RU», экс-глава Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Крымский мост достаточно уязвим для ударов авиации и ракет морского и наземного базирования, добавив, что объект является стратегически важным для России. Украинскому военному ответили как официальные российские лица, так и пользователи соцсетей, высмеявшие слова генерала.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров.