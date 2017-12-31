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31 декабря 2017
30 декабря 2017
00:25  31 декабря 2017 0

Пушков назвал «глупостью года» заявление генерала ВСУ об уязвимости Крымского моста

Дебаты Единой России. Пермь, пушков алексей
Российский сенатор вновь отметился ярким высказываниемФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «глупостью года» слова экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко об уязвимости Крымского моста.

«Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины — глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщало «URA.RU», экс-глава Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Крымский мост достаточно уязвим для ударов авиации и ракет морского и наземного базирования, добавив, что объект является стратегически важным для России. Украинскому военному ответили как официальные российские лица, так и пользователи соцсетей, высмеявшие слова генерала.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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