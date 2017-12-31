Минфин удалил информацию о зарплатах министров

С сайта Министерства финансов исчезла информация о доходах чиновников в 2016 году. В частности пропали данные о зарплатах федеральных министров.
Информация о доходах чиновников исчезла с сайта Минфина 28 декабря, пишет РБК. Однако данные сохранилась в кэше Google. В ведомстве произошедшее никак не прокомментировали. По данным источников издания, раскрытие зарплат министров вызвало волну недовольства в ведомствах. В одном из министерств обнародование доходов даже сравнили с «диверсией».
Отметим, Минфин впервые раскрыл информацию о среднемесячных зарплатах министров 27 декабря. Самый высокий доход у главы ведомства Антона Силуанова — 1,73 млн рублей в месяц.
Министр экономического развития, министр энергетики, глава МЧС и министр промышленности и торговли в месяц зарабатывают около миллиона рублей. У остальных министров зарплаты составляют от 443 до 634 тысяч рублей.