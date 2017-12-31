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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:42  31 декабря 2017 1

Минфин удалил информацию о зарплатах министров

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, силуанов антон
Самая высокая зарплата, напомним, у главы ведомства Антона Силуанова — 1,73 млн рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

С сайта Министерства финансов исчезла информация о доходах чиновников в 2016 году. В частности пропали данные о зарплатах федеральных министров.

Фото: скрин сайта Министерства финансов

Информация о доходах чиновников исчезла с сайта Минфина 28 декабря, пишет РБК. Однако данные сохранилась в кэше Google. В ведомстве произошедшее никак не прокомментировали. По данным источников издания, раскрытие зарплат министров вызвало волну недовольства в ведомствах. В одном из министерств обнародование доходов даже сравнили с «диверсией».

Отметим, Минфин впервые раскрыл информацию о среднемесячных зарплатах министров 27 декабря. Самый высокий доход у главы ведомства Антона Силуанова — 1,73 млн рублей в месяц.

Министр экономического развития, министр энергетики, глава МЧС и министр промышленности и торговли в месяц зарабатывают около миллиона рублей. У остальных министров зарплаты составляют от 443 до 634 тысяч рублей.

Валерия Романова
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