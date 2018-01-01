04:00 01 января 2018 0

Подписчики Шкаплерова остались в восторге от снимков ФОТО: личная страница Антона Шкаплерова в Instagram

Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал полуостров Крым с борта Международной космической станции (МКС). На снимках запечатлены Севастополь и Крымский мост, который должен соединить полуостров с материковой Россией. Фотографии он выложил в своем Instagram.

Снимки с МКС вызвали восторг среди подписчиков космонавта «Роскосмоса». «Антон, фотографии великолепны! Спасибо Вам большое! С наступающим Новым годом Вас и весь экипаж МКС!», «Спасибо за Севастополь!!! Там мои близкие!!!», «Как красиво! С наступающим, Вас!» — поздравляют пользователи Сети.

В настоящее время Шкаплеров находится на МКС в качестве капитана пилотируемого корабля «Союз МС-07», который стартовал 17 декабря с космодрома Байконур. В состав экипажа также входят астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Напомним, украинский генерал Игорь Романенко заявил, что Крымский мост достаточно уязвим для ударов авиации и ракет морского и наземного базирования. Также он отметил, что переправа очень важна для России. На что депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара сказал, что считает заявление украинского генерала враждебным и абсурдным.