Акцизы на бензин резко выросли

09:15 01 января 2018 12

Бензин станет для автомобилистов еще дороже Фото: Илья Московец © URA.RU

В России с 1 января повышаются на 50 копеек акцизы на бензин и дизельное топливо. Следующее повышение ожидается через полгода.

Ставка акцизов на бензин класса 5 с начала года увеличилась на 10,7% по сравнению с действовавшей в 2017 году и составит 11,213 тысяч рублей за тонну. Второй этап повышения — до 11,892 тысяч рублей за тонну — предполагается с 1 июля, передает «Интерфакс».

Некоторые изменения ожидают и автолюбителей, напоминает «Федеральное агентство новостей». Авто с мощностью двигателя от 200 до 300 «лошадок» и достигнут отметки 714 рублей за одну лошадиную силу.

Как ранее писало «URA.RU» с началом 2018 года россиян ожидает целый ряд нововведений.