{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 января 2018
Главные новости 
15:42  01 января 2018 0

Куйвашев с утра вышел на пробежку. «В новом году главное — здоровье». ВИДЕО

Открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО 2025. Екатеринбург , куйвашев евгений
Губернатор необычно начал 2018 годФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в Instagram видео своей пробежки в первый день нового года. Видео снято в Ессентуках.

Куйвашев поздравляет на видео всех с наступившим и желает здоровья в новом году. В комментариях подписчики поддерживают его спортивный настрой: «Отличный пример от руководителя области. И вы будьте здоровы!», «С Новым годом! Удачной пробежки! Мой день завтра начнётся также!».

«Евгений Владимирович, с Новым Годом!!! Желаю вам всего хорошего, здоровья и счастья. Удачи и успехов!», «С Новым годом, с новым счастьем! Здоровья и солнечного настроения!», — пишут свои пожелания пользователи соцсети. А кто-то удивляется месту пробежки: « Странно, почему Ессентуки, а не Сысерть».

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров