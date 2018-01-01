Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в Instagram видео своей пробежки в первый день нового года. Видео снято в Ессентуках.
Куйвашев поздравляет на видео всех с наступившим и желает здоровья в новом году. В комментариях подписчики поддерживают его спортивный настрой: «Отличный пример от руководителя области. И вы будьте здоровы!», «С Новым годом! Удачной пробежки! Мой день завтра начнётся также!».
«Евгений Владимирович, с Новым Годом!!! Желаю вам всего хорошего, здоровья и счастья. Удачи и успехов!», «С Новым годом, с новым счастьем! Здоровья и солнечного настроения!», — пишут свои пожелания пользователи соцсети. А кто-то удивляется месту пробежки: « Странно, почему Ессентуки, а не Сысерть».