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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
19:51  01 января 2018 4

Путин рассказал о семье и планах на будущее

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, путин владимир
«Не надо жабры раздувать», — сказал Путин о своей роли в историиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Владимир Путин начал новый год с посещения студии телепрограммы «Время», которой исполнилось 50 лет. В эфире глава государства рассказал о своей семье и о том, какие новости хотел бы увидеть в эфире в будущем.

По словам Путина, его родители жили от зарплаты до зарплаты, иногда приходилось даже занимать денег, чтобы дотянуть до получки. Но все же семья могла позволить себе купить телевизор: «Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей».

Про будущие эфиры Путин сказал, что хотел бы услышать о том, каких успехов стране и власти удалось добиться и какие из намеченных планов реализовать. Он сказал: «Разумеется, я реалист. Я понимаю, что когда-то вряд ли прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили». Он добавил, что отдал бы «очень многое за то, чтобы так оно и было».

Президент заявил, что не думает о своей роли в истории: «Я не думаю об этом совершенно, потому что, если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать… Надо просто работать как следует», — цитирует Путина RT.

Напомним, что в этом же эфире Путин рассказал о самых запомнившихся ему новостях и событиях 50-летней давности. Он особенно отметил новости о хоккее и сверхзвуковом самолете Ту-144.

Ольга Дудорова
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