Москва лишает регионы доходов от акцизов

Субъекты Федерации получают все меньше доходов от акцизов в свои бюджеты. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Веры Ганзя, данная ситуация в 2018 году только усугубится.
Так, с 1 января в силу вступили поправки в Бюджетном кодексе, по которым доходы от акцизов на дизельное топливо будут распределяться пополам между федеральным и региональными центрами. Ранее все 100% доходов от акцизов на дизель оставались в регионах.
«Два года назад 12% отщипнули в федеральный бюджет от региональных бюджетов. Аппетиты в этом плане у федеральных органов власти растут неплохо. Норматив отчислений в 2017 году — 38,3% в федеральный бюджет, а было — 100% в региональный. В 2018 году — 42,6%. Теперь и от акцизов на средние дистилляты — 50%», — цитирует ИА REGNUM слова депутата.
При этом Ганзя уверена, что заверения кабинета министров России по поводу того, что нововведение не приведет к снижению доходов региональных бюджетов, не соответствует действительности.
Как напоминает RT, с 1 января в России были повышены акцизы на бензин.