{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 января 2018
Главные новости Москвы
14:23  05 января 2018 1

В Госдуме отреагировали на «прощание» Порошенко с Россией. «У плохого клоуна самая популярная сцена»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко никак не может окончательно уйти от РФФото: пресс-служба президента Украины

В Госдуме объяснили очередное прощание президента Украины Петра Порошенко с Россией. Как отметил депутат от Крыма, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, Порошенко стал похож на плохого клоуна.

«У плохого клоуна самая популярная сцена — это прощание с публикой», — сказал депутат в интервью RT, добавив, что между цирковой ареной и администрацией украинского президента есть много общего. «Фразу „Добро пожаловать“ в широком контексте от западных партнеров Украина не услышала — осталось только прощаться с Россией, что и делает украинский президент, что называется, на бис», — считает Бальбек.

По мнению депутата, стремление Петра Порошенко распрощаться с Россией не отражает реального настроения украинцев по отношению к РФ. «В понимании украинского президента народ — это его окружение, а все остальные — сепаратисты или сочувствующие. Чего их слушать? Вот и старается на бис для своей публики президент», — предположил Бальбек. Он добавил, что Петр Порошенко «ноги стер до колен», расшаркиваясь в нерешительности и прощаясь перед дверью, уходя от России.

Как ранее писало «URA.RU», президент Украины Петр Порошенко вновь «окончательно попрощался» с Россией, напомнив соотечественникам о введении безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. Страна, по его мнению, сказала «окончательное «прощай» русской и советской империям, отметил украинский лидер в своем Twitter. В мае 2017 года он также заявлял о прощании с Россией «навсегда».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров