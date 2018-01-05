14:23 05 января 2018 1

Петр Порошенко никак не может окончательно уйти от РФ Фото: пресс-служба президента Украины

В Госдуме объяснили очередное прощание президента Украины Петра Порошенко с Россией. Как отметил депутат от Крыма, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, Порошенко стал похож на плохого клоуна.

«У плохого клоуна самая популярная сцена — это прощание с публикой», — сказал депутат в интервью RT, добавив, что между цирковой ареной и администрацией украинского президента есть много общего. «Фразу „Добро пожаловать“ в широком контексте от западных партнеров Украина не услышала — осталось только прощаться с Россией, что и делает украинский президент, что называется, на бис», — считает Бальбек.

По мнению депутата, стремление Петра Порошенко распрощаться с Россией не отражает реального настроения украинцев по отношению к РФ. «В понимании украинского президента народ — это его окружение, а все остальные — сепаратисты или сочувствующие. Чего их слушать? Вот и старается на бис для своей публики президент», — предположил Бальбек. Он добавил, что Петр Порошенко «ноги стер до колен», расшаркиваясь в нерешительности и прощаясь перед дверью, уходя от России.

Как ранее писало «URA.RU», президент Украины Петр Порошенко вновь «окончательно попрощался» с Россией, напомнив соотечественникам о введении безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. Страна, по его мнению, сказала «окончательное «прощай» русской и советской империям, отметил украинский лидер в своем Twitter. В мае 2017 года он также заявлял о прощании с Россией «навсегда».