Белоруссия заявила о закрытии генконсульства в Одессе

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков подписал постановление о закрытии генерального консульства республики в Одессе. Документ размещен на официальном сайте Совета министров.
О будущем закрытии официального представительства Минск заявил 5 января, сообщает «Федеральное агентство новостей». В официальном распоряжении говорится, что «Совет министров Республики Беларусь постановляет: закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одесса (Украина)». О причинах закрытия дипучреждения не сообщается.
Напомним, что ранее Белоруссия проголосовала против украинского проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Документ осуждает «временную оккупацию Россией части территории Украины», а сама Россия признается «оккупирующей державой».