Дисквалифицированные уральские олимпийцы подали в суд на МОК

Пермские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Спортсмены оспаривают решениt Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении их медалей за Олимпиаду в Сочи и бессрочный запрет на участие в последующих Играх.
«Наши с Татьяной иски отправлены в CAS», — цитирует ТАСС слова Демченко. Как уже сообщало «URA.RU», ранее спортсмен заявил, что решение по ним было принято комиссией МОК без ознакомления с материалами: «Члены МОК не знают половины фамилий россиян, которые числятся в списке расследования. Их комиссия спала во время слушаний российских спортсменов. Они пришли, сели в свои кресла и уснули практически до обеда, иногда похрапывая, пока россияне объяснялись, высказывая свою невиновность».
C 1992 года Альберт Демченко участвовал в семи зимних Олимпиадах подряд, поставив рекорд в истории олимпийского движения. В 2014 году, дважды завоевав «серебро» в Сочи, он заявил об окончании спортивной карьеры и стал тренером сборной РФ по санному спорту. Татьяна Иванова родилась 16 февраля 1991 года в городе Чусовой Пермского края и является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года в эстафете.