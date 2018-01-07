Столовые воинских частей Центрального военного округа дополнили меню блюдами национальной кухни. «Рождественский паёк», в который вошли борщ по-сибирски, уральские пельмени, чахохбили, плов и фрукты (киви, бананы и цитрусовые) будет действовать по 8 января включительно. Создание праздничного настроения, которым в пресс-службе ЦВО объяснили нововведение, потребовало увеличения расходов на 20%.
Помимо этого, еду для солдат разнообразили витаминными салатами из свёклы, капусты и моркови. Также в меню включили лук и чеснок, которые должны усилить иммунитет в морозы и сезон вирусных заболеваний.
Как уже сообщало «URA.RU», в конце прошлого года в ЦВО сменился командующий. Теперь самый большой в России военный округ возглавляет 53-летний генерал-лейтенант танковых войск Александр Лапин. Он получил повышение после успешных действий на Ближнем Востоке, где занимал пост начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирии.