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07 января 2018
10:54  07 января 2018 0

«Для создания праздничного настроения». На Урале солдат перевели на рождественский паек

В солдатских столовых появились даже кивиФото: пресс-служба ЦВО

Столовые воинских частей Центрального военного округа дополнили меню блюдами национальной кухни. «Рождественский паёк», в который вошли борщ по-сибирски, уральские пельмени, чахохбили, плов и фрукты (киви, бананы и цитрусовые) будет действовать по 8 января включительно. Создание праздничного настроения, которым в пресс-службе ЦВО объяснили нововведение, потребовало увеличения расходов на 20%.

Помимо этого, еду для солдат разнообразили витаминными салатами из свёклы, капусты и моркови. Также в меню включили лук и чеснок, которые должны усилить иммунитет в морозы и сезон вирусных заболеваний.

Как уже сообщало «URA.RU», в конце прошлого года в ЦВО сменился командующий. Теперь самый большой в России военный округ возглавляет 53-летний генерал-лейтенант танковых войск Александр Лапин. Он получил повышение после успешных действий на Ближнем Востоке, где занимал пост начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирии.

Владимир Васин
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