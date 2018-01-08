14:06 08 января 2018 2

Федеральные власти раздражены тем, что не все губернаторы имеют таланты публичных политиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль взял курс на успокоение региональных элит, глава Тюменской области Владимир Якушев вошел в тройку самых влиятельных губернаторов России, а лидеры регионов, которые не смогут договориться с местными протестными группами, будут терять свое политические позиции. К таким выводам пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем традиционном докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в декабре 2017 года».

В 2017 году в отставку ушли 19 российских губернаторов Фото: depositphotos.com © URA.RU

2017 год был турбулентным с точки региональной политики, но в декабре федеральный центр решил успокоить территории, считает один из авторов доклада Дмитрий Орлов. Он отмечает, что на большой пресс-конференции в декабре Владимир Путин почти не подвергал критике власти на местах. «Трудно сказать, насколько долгим будет этот курс, но думаю, что политическую стабильность в регионах можно прогнозировать до мая 2018 года — периода инаугурации и формирования нового правительства», — отметил Орлов в разговоре с «URA.RU».

Президентская кампания формирует атмосферу единения региональных и федеральных властей, подтверждает политолог Андрей Колядин. «Идет консолидация вокруг одного кандидата. Никаких жестких заявлений в ближайшее время не будет», — отметил политолог в разговоре с «URA.RU».

В то же время президентская кампания станет звездным часом для региональных протестных движений, которые будут пытаться привлечь внимание президента во время его поездок по регионам. «Это может создать дополнительные проблемы для губернаторов. Такая диспозиция будет подтверждать запрос на навыки публичных политиков у губернаторов, их способности вести прямой диалог с протестной средой», — говорится в докладе. От того, как главы субъектов будут справляться с этой задачей, напрямую зависит их оценка со стороны федерального центра, считает Орлов.

«Губернаторы должны обеспечить действенные решения публичных конфликтов. Их умение выстроить атмосферу спокойствия, диалога и гражданского мира станет одним из основных критериев оценки их эффективности», — говорит политолог.

Федеральный центр раздражает неумение отдельных губернаторов накануне выборов договориться с протестующими, считает Колядин. «Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто встретиться, поговорить с людьми и найти совместное решение. Те, кто не способен пойти на это, безусловно, будут терять свои политические позиции», — считает эксперт.

Местные элиты не будут воевать с врио до марта 2018 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Декабрь также стал месяцем определения конфигурации отношений местных элит и свеженазначенных врио губернаторов (после ряда отставок в сентябре—октябре 2017 года). Однако до 18 марта бунтов со стороны региональных элит ожидать не стоит, уверены авторы доклада. «Для противников врио губернаторов действовать в период президентской кампании — значит, идти на серьезный риск. Ведь их действия будут рассматриваться как игра на расшатывание политической ситуации в целом, как игра против президента», — говорит Орлов. Он уверен, что основной пик борьбы элит против врио придется на июнь—июль 2018 года. Напомним, врио должны будут подтвердить свои полномочия на выборах в сентябре 2018 года.

Опубликовали эксперты и свой рейтинг губернаторов. В декабре первое и второе место традиционно занимали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

А вот на третьем месте, сдвинув на одну позицию вниз главу Петербурга Георгия Полтавченко, оказался губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Эксперты связали его укрепление с декабрьским заседанием рабочей группы Госсовета по развитию промышленного потенциала регионов, которую возглавляет тюменский губернатор. Пятое место в рейтинге традиционно занимает глава Тульской области Алексей Дюмин.

Среди уральских губернаторов Комарова показала самый быстрый рост Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди губернаторов Большого Урала несколько ослабли позиции руководителя Пермского края Максима Решетникова, он переместился с 14-го на 15-е место. Эксперты связали его падение в рейтинге с отставкой главы администрации губернатора Рустема Юсупова и неопределенностью вокруг кандидатуры его преемника.

С 17-го на 20-е место опустился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Эксперты объяснили его падение тем, что область не вошла в список регионов, получающих дополнительные ресурсы за достижения в социально-экономическом развитии от федерального центра.

На этом фоне выгодный рост демонстрирует глава ХМАО Наталья Комарова, переместившись с 37-го на 29-е место. В противовес Свердловской области, ХМАО стала лидером среди регионов УрФО, которым правительство выделит дополнительные финансовые ресурсы за успехи в социально-экономическом развитии.

Укрепился в рейтинге и глава Курганской области Алексей Кокорин, он переместился с 74-го на 67-е место. Власти региона смогли сократить планы приватизации областного имущества благодаря дополнительной помощи из Москвы.

Позиции главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского остаются без изменений. Они занимают 9 и 23 места соответственно.

АПЭК составляет рейтинги губернаторов на основе мнения экспертного сообщества. В декабре в опросе приняли участие 28 политологов, социологов, политтехнологов, журналистов. Свои рейтинги агентство публикует каждый месяц. АПЭК делит глав субъектов на три группы. Первые 20 лидеров регионов имеют «очень сильное влияние», следующие 30 — «сильное влияние» и остальные 45 — «среднее влияние».