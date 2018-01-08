В тюменской многоэтажке, пострадавшей от пожара, найдено тело погибшего

Спасатели обнаружили тело погибшего в результате пожара в девятиэтажке на Ткацком проезде. Труп нашли при разборе завалов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников ГУ МЧС по региону. Тело было найдено при обходе квартир. Ранее сообщалось, что еще один человек был госпитализирован с отравлением продуктами горения. В разговоре с «URA.RU» заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич подтвердил, что на данный момент пожар полностью ликвидирован.
«Когда закончится проливка конструкций и проверка квартир, по тем квартирам, которые не пострадали, будет приниматься решение. Возможно, [людей] запустят обратно. А тех, чье жилье пострадало, разместят в гостинице «Колос», — добавили в пресс-службе, уточнив, что решение примут через полтора часа.
Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту пожара. По предварительным данным, пожар случился в квартире на одном из верхних этажей. Пламя вышло наружу, после чего загорелись обшивка здания и кровля, пожар перекинулся на другую часть здания. Площадь возгорания составила более 500 кв. м. Свыше 130 жильцов эвакуированы. Во время тушения были перекрыты улица Олимпийская и Ткацкий проезд.