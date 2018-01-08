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09 января 2018
08 января 2018
23:35  08 января 2018 0

В Госдуме заявили, что за атакой террористов на российскую базу в Сирии стоят США

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
На базе Хмеймим базируются самолеты и вертолеты ВКС РФФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Попытка атаки беспилотниками российских военных объектов в Сирии была сделана террористами при попустительстве стран Запада. Такое мнение в беседе с журналистами высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«За атакой стоит, на мой взгляд, „Исламское государство“ [запрещенная в России террористическая организация]. Вместе с тем я остаюсь при своем мнении — она [организация] не просто действует самостоятельно, а с помощью соответствующих спецслужб западных стран, при их непосредственном попустительстве, если не сказать при их оказании ими помощи», — рассказал РИА «Новости» Швыткин, отметив, что на авиабазе Хмеймим и на пункте ВМФ в Тартусе установлена «серьезная система безопасности» с современными видами противовоздушной обороны.

Ранее аналогичное мнение высказал Замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. По его словам, такую спланированную атаку невозможно осуществить без помощи спецслужб, поскольку для нее нужно и финансирование, и техническое оснащение.

«По одной линии спецслужбы США передают нам информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, и тут же другая рука готовит других людей (для совершения теракта), обучает, вооружает», — возмутился Клинцевич, отметив, что возмущен цинизмом западных спецслужб.

В ночь на 6 января, напомним, российские военные сорвали нападение беспилотников на базу Хмеймим в Сирии. В общей сложности к российским объектам приближались около десяти ударных беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 7 января боевики вновь атаковали Хмеймим. Зенитными средствами также были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. Позже, как напоминает RT, в Минобороны России заявили, что осуществление таких нападений возможно лишь при участии страны с высоким уровнем развития технологий спутниковой навигации.

Сергей Демин
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