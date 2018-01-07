Российские военные сбили беспилотники, атаковавшие авиабазу в Сирии

Нападение беспилотников на базу Хмеймим в Сирии было сорвано благодаря российским военным, утверждают правозащитники. Инцидент произошел возле Латакии на северо-западе страны.
Военные уничтожили беспилотные летательные аппараты, цитирует Би-би-си сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Сообщения правозащитников появились в субботу, 6 января. По данным источников издания, с территории Хмеймим были сбиты беспилотники, «принадлежащие исламистской фракции, действующей в этом районе».
Как писало «URA.RU» ранее, в ночь на 7 января боевики вновь атаковали с воздуха сирийскую авиабазу Хмеймим, где базируются самолеты и вертолеты ВКС РФ. Зенитные средства сбили несколько беспилотных летательных аппаратов.